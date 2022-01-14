Матч «Бернли» — «Лестер» перенесен из-за коронавируса и травм у хозяев

Игра была запланирована на субботу, 15 января, но английская Премьер-лига одобрила перенос матча из-за коронавируса и травм в составе «Бёрнли».

Правила английской Премьер-лиги гласят, что клуб должен играть, если у него есть 13 полевых игроков и один вратарь. У «Бёрнли» не набралось столько футболистов.