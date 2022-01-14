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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Бернли» — «Лестер» перенесен из-за коронавируса и травм у хозяев

Матч «Бернли» — «Лестер» перенесен из-за вспышки коронавируса и травм у хозяев, сообщает BBC.

Бернли
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Источник: Reuters
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Игра была запланирована на субботу, 15 января, но английская Премьер-лига одобрила перенос матча из-за коронавируса и травм в составе «Бёрнли».

Правила английской Премьер-лиги гласят, что клуб должен играть, если у него есть 13 полевых игроков и один вратарь. У «Бёрнли» не набралось столько футболистов.

Ранее стало известно, что руководство английской футбольной лиги (EFL) не будет проводить расследование по переносу матча ½ финала Кубка лиги «Ливерпуль» — «Арсенал». Ранее появилась информация, что несколько клубов пожаловались EFL на «Ливерпуль» из-за переноса встречи и попросили провести расследование.

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