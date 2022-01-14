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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» отправился на первый УТС

Сегодня утром карагандинский «Шахтер» вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 1 февраля, сообщает пресс-служба «горняков».

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На данном предсезонном УТС команда планирует провести ряд контрольных матчей. О соперниках будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, «Шахтер» занял седьмое место в КПЛ-2021.

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