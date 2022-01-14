«Шахтер» отправился на первый УТС

«Шахтер» отправился на первый УТС

Сегодня утром карагандинский «Шахтер» вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 1 февраля, сообщает пресс-служба «горняков».