«Шахтер» отправился на первый УТС
Сегодня утром карагандинский «Шахтер» вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 1 февраля, сообщает пресс-служба «горняков».
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Сегодня утром карагандинский «Шахтер» вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 1 февраля, сообщает пресс-служба «горняков».
На данном предсезонном УТС команда планирует провести ряд контрольных матчей. О соперниках будет сообщено в ближайшее время.
Напомним, «Шахтер» занял седьмое место в КПЛ-2021.