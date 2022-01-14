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18:40 (мск), источник: Sport24

У футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса признаки миокардита после коронавируса

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал об осложнениях, возникших у защитника Альфонсо Дэвиса после коронавируса.

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«Мы обнаружили у него признаки легкого миокардита (воспаление сердечной мышцы). Сейчас он не тренируется, поэтому в ближайшие недели мы не сможем рассчитывать на него. Все не так драматично, судя по УЗИ, это скорее признаки воспаления. Тем не менее, необходимо лечение и это займет некоторое время», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

В то же время после перенесенного коронавируса вернутся в состав «Баварии» вратарь Мануэль Нойер, защитники Дайо Упамекано, Омар Ричардс, Танги Ньянзу и вингер Лерой Сане.

«Ни один из них не готов на 100 процентов. Никто, кроме Нойера, не готов выйти в стартовом составе или играть долго», — заявил Нагельсмана.

В завтрашнем матче 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» Нагельсман может рассчитывать и на полузащитника Корентена Толиссо, который бессимптомно перенес коронавирус.

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