Нургалиев после ухода из «Тобола» нашел себе новый клуб
Бывший капитан «Тобола» Азат Нургалиев продолжит карьеру в туркестанском «Туране», передает корреспондент Vesti.kz.
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Бывший капитан «Тобола» Азат Нургалиев продолжит карьеру в туркестанском «Туране», передает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщила пресс-служба клуба, 35-летний полузащитник уже подписал контракт и выбрал себе 13 номер.
За свою карьеру Нургалиев, помимо «Тобола», выступал в таких клубах, как «Ордабасы», «Астана», «Сункар» и «Жетысу».
В минувшем сезоне, ставшем для «Тобола» чемпионским, казахстанский хавбек провел в КПЛ 25 матчей, забил семь мячей и сделал два ассиста.