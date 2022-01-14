Нургалиев после ухода из «Тобола» нашел себе новый клуб

Как сообщила пресс-служба клуба, 35-летний полузащитник уже подписал контракт и выбрал себе 13 номер.

За свою карьеру Нургалиев, помимо «Тобола», выступал в таких клубах, как «Ордабасы», «Астана», «Сункар» и «Жетысу».