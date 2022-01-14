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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

Нургалиев после ухода из «Тобола» нашел себе новый клуб

Бывший капитан «Тобола» Азат Нургалиев продолжит карьеру в туркестанском «Туране», передает корреспондент Vesti.kz.

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Как сообщила пресс-служба клуба, 35-летний полузащитник уже подписал контракт и выбрал себе 13 номер.

За свою карьеру Нургалиев, помимо «Тобола», выступал в таких клубах, как «Ордабасы», «Астана», «Сункар» и «Жетысу».

В минувшем сезоне, ставшем для «Тобола» чемпионским, казахстанский хавбек провел в КПЛ 25 матчей, забил семь мячей и сделал два ассиста.

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