Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
15.01
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
15.01
Вольфсбург
Герта
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
20:39 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший защитник «Бенфики» перешел в «Астану»

Футбольный клуб «Астана» объявил о заключении трудового соглашения с бразильским защитником Брайаном Сильвой, передает корреспондент Vesti.kz.

Бенфика
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Брайан свое футбольное образование получил в составе бразильского «Америка Минейро», в стане которого провел 45 игр, забил три гола и отдал два ассиста. В 2013 году перешел в состав португальской «Бенфики», проведя сезон в системе клуба.

На европейский континент защитник перебрался в 2020 году, перейдя в армянский «Алашкерт». В его составе стал чемпионом страны, а далее стал игроком «Атырау».

В 2021 году Брайан провел яркий сезон вместе с «нефтяниками»: принял участие в 29 играх, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Большую часть карьеры он провел на позиции левого защитника, но также выступал в качестве крайнего вингера, второго нападающего, атакующего и опорного полузащитника.

Контракт с футболистом рассчитан до конца 2022 года.

Напомним, ранее «Астана» подписала сербского голкипера Марко Милошевича и белорусского защитника Артема Рахманова.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь