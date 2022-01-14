Бывший защитник «Бенфики» перешел в «Астану»

Брайан свое футбольное образование получил в составе бразильского «Америка Минейро», в стане которого провел 45 игр, забил три гола и отдал два ассиста. В 2013 году перешел в состав португальской «Бенфики», проведя сезон в системе клуба.

На европейский континент защитник перебрался в 2020 году, перейдя в армянский «Алашкерт». В его составе стал чемпионом страны, а далее стал игроком «Атырау».

В 2021 году Брайан провел яркий сезон вместе с «нефтяниками»: принял участие в 29 играх, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Большую часть карьеры он провел на позиции левого защитника, но также выступал в качестве крайнего вингера, второго нападающего, атакующего и опорного полузащитника.

Контракт с футболистом рассчитан до конца 2022 года.