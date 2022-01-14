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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник сборной Казахстана пополнил состав «Астаны»

«Астана» подписала 32-летнего полузащитника сборной Казахстана по футболу Аслана Дарабаева, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

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Последним его клубом был «Каспий», за который он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста в КПЛ-2021.

При этом столичная команда официально его не представляла, зато сообщила о контрактах с белорусским защитником Артемом Рахмановым, сербским голкипером Марко Милошевичем и бразильским легионером Брайаном Сильвой.

Напомним, «Астана» стала второй в сезоне-2021. В межсезонье команду принял сербский специалист Срджан Благоевич, который ранее тренировал «Каспий».

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