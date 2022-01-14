Полузащитник сборной Казахстана пополнил состав «Астаны»

Последним его клубом был «Каспий», за который он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста в КПЛ-2021.

При этом столичная команда официально его не представляла, зато сообщила о контрактах с белорусским защитником Артемом Рахмановым, сербским голкипером Марко Милошевичем и бразильским легионером Брайаном Сильвой.