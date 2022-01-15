Алаба пропустит финал Суперкубка Испании

Алаба не играл в полуфинале с «Барселоной» (3:2 д. в.) из-за проблем с подколенным сухожилием, Карло Анчелотти рассчитывал, что австриец успеет восстановиться к финалу, но теперь он почти наверняка вернется в Испанию, чтобы продолжить реабилитацию.