Алаба пропустит финал Суперкубка Испании
Защитник «Реала» Давид Алаба из-за травмы пропустит финальный матч Суперкубка Испании против «Атлетика». Об этом сообщает Marca.
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Защитник «Реала» Давид Алаба из-за травмы пропустит финальный матч Суперкубка Испании против «Атлетика». Об этом сообщает Marca.
Алаба не играл в полуфинале с «Барселоной» (3:2 д. в.) из-за проблем с подколенным сухожилием, Карло Анчелотти рассчитывал, что австриец успеет восстановиться к финалу, но теперь он почти наверняка вернется в Испанию, чтобы продолжить реабилитацию.
Отметим, что также не поможет «сливочным» в финале Дани Карвахаль, сдавший положительный тест на коронавирус.
Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетиком» состоится 16 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск.