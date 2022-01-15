Экс-игрок «МЮ» прибыл в расположение чемпиона Казахстана

На УТС команды был замечен экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич. В межсезонье ходили разговоры, что он планирует покинуть состав костанайцев, вместе с которыми выиграл КПЛ-2021. Сам серб отмечал, что ведет переговоры с клубом по новому контракту. Похоже, стороны договорились продолжить сотрудничество.

Напомним, что 34-летний Тошич провел в чемпионате Казахстана восемь матчей, забил один гол и отдал один ассист. Также на его счету пять матчей в Кубке страны (четыре гола и один ассист) и четыре — в квалификации Лиги конференций (один ассист).