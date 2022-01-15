У Рангника все сложно в «МЮ». Растет недовольство игроков, а самого тренера шокировала «физика» команды

Бардак в «МЮ»: группировки игроков, недовольство тактикой Рангника, слабая «физика»

Чтобы оценить, в каком кризисе находится «МЮ» (именно как клуб), достаточно одного факта: после первого же поражения при Рангнике вся позитивная атмосфера вокруг команды рухнула. 0:1 от «Вулзв» и то, как слабо смотрелся «МЮ», активировали сразу несколько важных проблем.

Ключевая из которых: у клуба много звезд, но нет топ-игроков — в плане и ментальности, и своего реального уровня, а не уровня зарплаты и медийности. Поэтому в сложных и неоднозначных ситуациях такие футболисты винят кого угодно, но не себя. Это отчасти результат хаотичной трансферной политики последних лет.

После «Вулвз» посыпались инсайды от различных СМИ, что состав «МЮ» разделен на группировки — португальскую, английскую и французскую. Все они мало общаются между собой. Плюс отдельные игроки из каждой группировки проявляют недовольство тем, что не попадают в старт, разрушая командную атмосферу.

Такое бывает в различных клубах, но в «МЮ» все более деструктивно. Часть футболистов уже начала разочаровываться в Рангнике: им кажется, что схема 4−2−2−2, которую пробует тот, слишком сложная, а временная роль немца лишает их мотивации углубляться в новые задачи. Как заметил легенда «Ливерпуля» Каррагер: «Часть игроков “МЮ” после прихода Рангника будто выключилась и ждет нового тренера».

Как пишет Daily Mail, Ральф был шокирован физической формой и общей подготовкой игроков. Позже сообщалось, как Роналду удивлялся тому, что он, по сути, единственный из команды, кто дополнительно занимается в зале до и после тренировки. И в недавнем большом интервью Криш прямо намекнул, что молодые не особо слушаются его советов.

Поражает также, как многие эксперты сразу набросились на Рангника, хотя изначально было очевидно, что ни один тренер мира не может кардинально исправить игру команды за месяц. Клопп спустя два года после назначения в «Ливерпуль» проиграл 0:5 «Сити» — и при том уровне истерии, что есть в «МЮ» сейчас, вполне мог бы быть уволен и не дойти до финала ЛЧ в том же сезоне.

Да, был пример Тухеля, который очень быстро наладил все процессы в «Челси», но это исключение из правил. Любому тренеру нужно время, тем более когда он пришел в такую непростую команду, как «МЮ».

Подобный негатив к Рангнику со стороны общественности можно объяснить его недостаточной известностью для Англии. Мол, приехал спец без опыта работы в топ-клубах — и теперь будет учить, как надо играть в футбол. В любом случае, это плохо влияет на «МЮ». Потому что пока его абсолютно не за что критиковать: в 7 матчах у него 4 победы и одно поражение. Неплохо для кризисной команды, которую перестраивают по ходу сезона.

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Другой вопрос, что вау-эффект от первых недель работы падает, поэтому с каждой игрой качество футбола «МЮ» все хуже. Рангник порой вынужден отходить от своих принципов и отказываться от высокого прессинга. В последнем матче — с «Астон Виллой» — «МЮ» дома победил с самым низким процентом владения в сезоне — 43%. В последние минуты команда просто терпела и ждала финальный свисток. Это точно не входит в философию Рангника.

Сам немец недавно признался, что недооценил уровень АПЛ.

Что меня немного удивило в Англии, так это то, что команды из нижней части таблицы очень развиты физически, тактически и выглядят очень организованно. В АПЛ не бывает легко даже против худших команд. В Германии, например, если «Бавария» сыграет с аутсайдерами, то выиграет 8 или 9 раз из 10. Ральф Рангник главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Что будет дальше: Роналду поддержал тренера, но ситуация — тревожная

Появились даже слухи, что Роналду разочарован проектом и готов покинуть «МЮ». Но португалец максимально быстро это опроверг в большом интервью. Там он также поддержал Рангника.

— Он приехал пять недель назад и многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести идеи до игроков. Однако я верю, что он хорошо выполнит работу. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас много матчей, чтобы улучшить ситуацию. Не так-то просто изменить менталитет футболистов и то, как они играют, культуру, систему. Думаю, что у него все получится, — сказал Криш.

Полезно, что и сам Рангник пока грамотно реагирует на шумиху вокруг «МЮ». Спокойно комментирует спад Рэшфорда (ни одного результативного действия после прихода немца), находит позитив (классная форма-де Хеа) и в сотый раз объясняет свои принципы и цели в «МЮ» (повышение контроля над игрой).

Также тренер считает, что контроль над раздевалкой пока не потерян:

— У нас большая команда. Есть футболисты, которые недовольны тем, что получают мало игрового времени. Это очевидно. У нас также есть игроки, чьи контракты истекают летом, и, может быть, один или два человека хотят уйти, несмотря на то, что у них есть действующий контракт. В любом случае я уверен, что игроки слушают меня, и думаю, что в последних играх мы показали, что они пытаются следовать советам, которые я им даю.

Пока у «МЮ» все не так плохо: до топ-4 всего 6 очков, плюс есть матчи в запасе. Если выдать хороший отрезок, это отставание легко убирается. В ЛЧ попался крепкий «Атлетико», но мадридский клуб сам находится в кризисе и идет только пятым в своей лиге. Игра команды Симеоне деградирует уже несколько месяцев.

При правильной атмосфере в раздевалке и грамотной реакции футболистов на требования Рангника «МЮ» еще может спасти сезон и подготовить хорошую почву для нового тренера. Кто бы это ни был — Тен Хаг или Почеттино. Но пока все выглядит так, что клуб застыл на пороге большого провала.

Нет ощущения, что Рангнику при очередном обидном поражении удастся удерживать раздевалку; что игроки готовы брать ответственность на себя, а не терять мотивацию после поражений; что общественность согласна более вдумчиво анализировать тренерскую работу, а не прибивать тренера после месяца в клубе.