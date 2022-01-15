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15:12 (мск), источник: ТАСС

«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера спустя 69 дней после назначения

Под его руководством команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 15 января. Украинец Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством Шевченко «Дженоа» провел 11 матчей, команда одержала одну победу, уступила в семи играх и трижды сыграла вничью.

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