«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера спустя 69 дней после назначения
Под его руководством команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
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Под его руководством команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
ТАСС, 15 января. Украинец Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством Шевченко «Дженоа» провел 11 матчей, команда одержала одну победу, уступила в семи играх и трижды сыграла вничью.