«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера спустя 69 дней после назначения

«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера спустя 69 дней после назначения

Под его руководством команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.