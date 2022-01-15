Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Байер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Брест
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Челси
10
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Марселю» запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года

ФИФА запретила «Марселю» регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон, информирует L'Equipe.

МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Ювентус» одержал безумную победу над «Ромой», в Ла Лиге забили с центра поля, «Монако» не выиграл в первом матче Клемана

Эта мера вступит в силу летом и не повлияет на текущее зимнее трансферное окно.

«Марсель» хочет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В пятницу полузащитник «Марселя» Папа Гуйе не попал в заявку сборной Сенегала на матч второго тура Кубка африканских наций против команды Гвинеи (0:0). 22-летний футболист был отстранен ФИФА на время расследования его трансфера летом 2020 года, когда он на правах свободного агента перешел в английский «Уотфорд», но через 17 часов был продан в «Марсель».

Теперь «Марсель» должен выплатить английскому клубу компенсацию в размере 2,5 миллиона евро. «Уотфорд» хочет получить 10 миллионов и намерен подть апелляцию в CAS.

Гуйе в этом сезоне провел за «Марсель» 22 матча во всех турнирах, в которых отда одну результативную передачу.

 Божественное тело и обнаженные фото. Как выглядит Вики Одинцова, которую называют новой девушкой Кокорина
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь