«Марселю» запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года

В пятницу полузащитник «Марселя» Папа Гуйе не попал в заявку сборной Сенегала на матч второго тура Кубка африканских наций против команды Гвинеи (0:0). 22-летний футболист был отстранен ФИФА на время расследования его трансфера летом 2020 года, когда он на правах свободного агента перешел в английский «Уотфорд», но через 17 часов был продан в «Марсель».