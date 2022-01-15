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18:31 (мск), источник: ТАСС

Английская премьер-лига перенесла матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» на неопределенный срок

У «Арсенала» по разным причинам перед матчем оказалось доступно 13 полевых игроков и один вратарь.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 15 января. Матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Матч должен был состояться в воскресенье на домашнем стадионе «Тоттенхэма». Руководство «Арсенала» подало заявку на перенос матча из-за недоступности многих игроков в команде — из-за коронавируса, травм и отсутствия футболистов, которые принимают участие в Кубке африканских наций, в распоряжении тренерского штаба «Арсенала» оказалось 13 полевых игроков и один вратарь. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Это второй перенесенный матч «Арсенала» менее чем за две недели — первый матч полуфинала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» был отложен на неделю, однако тот перенос был запрошен «Ливерпулем».

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками в 20 встречах. «Тоттенхэм» располагается на шестой позиции с 33 очками в 18 матчах.

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