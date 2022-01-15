Английская премьер-лига перенесла матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» на неопределенный срок

ТАСС, 15 января. Матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Матч должен был состояться в воскресенье на домашнем стадионе «Тоттенхэма». Руководство «Арсенала» подало заявку на перенос матча из-за недоступности многих игроков в команде — из-за коронавируса, травм и отсутствия футболистов, которые принимают участие в Кубке африканских наций, в распоряжении тренерского штаба «Арсенала» оказалось 13 полевых игроков и один вратарь. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Это второй перенесенный матч «Арсенала» менее чем за две недели — первый матч полуфинала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» был отложен на неделю, однако тот перенос был запрошен «Ливерпулем».