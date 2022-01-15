«Сити» выкинул «Челси» из чемпионской гонки. Шедевр Де Брейне приблизил Гвардиолу к новому титулу
Действующий чемпион Англии выиграл важнейший матч у одного из главных конкурентов — 1:0.
Действующий чемпион Англии выиграл важнейший матч у одного из главных конкурентов — 1:0.
Многие большие противостояния — это не только столкновения звезд, идей и стилей, но и войны в медиапространстве, как было у Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Однако в случае с нынешними «Манчестер Сити» и «Челси» ни о какой артподготовке говорить не приходится. Напротив, сплошные комплименты. Пеп рассказывал, что восторгается работой Томаса Тухеля еще со времен «Майнца», и уверял: «Он один из немногих тренеров, у которых я учусь, чтобы стать лучше». А немец назвал «Сити» лучшей командой Англии и образцом, конкурировать с которым можно, лишь играя на пределе возможностей.
Единственное, что вызвало споры, — новый виток пандемии. Тухель еще перед наступлением нового года заявил: «Было бы глупо рассчитывать на то, что после травм и коронавируса “Челси” сможет бороться за чемпионский титул». И действительно, начинавшие зиму на первом месте лондонцы к субботе отставали от «Сити» на десять очков. А сейчас главный тренер синих заметил, что действующий чемпион лучше других справляется с коронавирусом. На взгляд со стороны, это действительно так, однако уходившему на карантин в первых числах января Гвардиоле это не слишком понравилось.
Он дал понять, что клуб уважает частную жизнь футболистов и не разглашает фамилии сдавших положительные тесты. «Вы хотите сказать, что мы самые умные? Что омикрон не приходит к нам в гости? — иронично заметил второй месяц подряд признанный лучшим тренером АПЛ испанец. — Последние шесть-семь игр у нас на скамейке четверо или пятеро игроков из академии, и мы находимся в той же ситуации, что и остальные клубы. Мы научились принимать решения за два часа до тренировки и за пять часов до игры».
Также выяснилось, что после вспышки на прошлой неделе у «горожан» есть новые случаи заражения. Однако в протоколе в сравнении с предыдущим матчем отсутствовали только Натан Аке и Коул Палмер, и это точно не имело принципиального значения для субботней игры. В отличие от решения Гвардиолы в центре поля отдать предпочтение Родри, а не Гюндогану, и доверить роль «ложной девятки» Филу Фодену. «Челси» с его выбором центральных хавбеков в лице Нголо Канте и Матео Ковачича требовалось еще и превзойти в борьбе.
Большую часть первого тайма как раз ее было больше, чем, собственно, футбола. Только ближе к перерыву Кевин Де Брейне запрессинговал Ковачича, что обернулось стопроцентным моментом Джека Грилиша, однако нога выбросившегося навстречу Кепы Аррисабалаги сохранила нули на табло. Если бы не этот эпизод, а также испорченный неудачным пасом прорыв Ромелу Лукаку на первых минутах, было бы совсем тоскливо, так как происходившее на поле скорее смахивало на монотонную работу конвейера и не имело ничего общего с яркой афишей. Так что самым любопытным фактом о первой 45-минутке стало то, что за 22 тура «Челси» не пропустил к перерыву в 18 матчах, а «Сити» — в двадцати.
Зато в раздевалке во время отдыха команды словно разбудили. Ковачич за свой «привоз» исправился классным пасом под рывок Лукаку, и уже Эдерсону пришлось включать режим спасателя. Хозяева же стали быстрее двигать мяч, и трибуны дважды взрывались после падений Рахима Стерлинга в штрафной. Возможно, во втором случае арбитр ему поверил бы, однако потенциально скандальную ситуацию отменил офсайд Кайла Уокера в начальной стадии атаки.
Когда же команды снова стали сбиваться на вязкую игру, Де Брейне продемонстрировал, что единственное оружие в таком футболе — индивидуальное мастерство. Бельгиец ушел от подката Канте и из-под плассировавшегося перед ним Тиагу Силвы закрутил мяч под дальнюю штангу. Семьдесят минут ожидания такого шедевра выглядели оправданными, а вот интрига в АПЛ фактически умерла.
Фанаты «Челси» могли сколько угодно напоминать своими баннерами и песнями о победном финале Лиги чемпионов, только это уже история. Тухель на «Этихаде» слишком поздно убрал «автобус», а нацеленные на атаку замены скорее напоминали агонию. В числе претендентов на титул лучшей команды Англии синие больше не значатся. Разве что «Ливерпуль» с одним отложенным матчем еще остается в игре, но «Сити» может упустить второй подряд титул только по собственной глупости.
Автор: Андрей Кузичев