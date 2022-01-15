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22:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» выступил с резким заявлением по поводу переноса матча против «Арсенала»

Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» был перенесен решением лиги.

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Источник: Reuters
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«Шпоры» на официальном сайте выступили с заявлением по этому поводу.

«Мы сожалеем, что было принято решение перенести матч. Это решение было принято после официального обращения “Арсенала”. Клуб ссылался на то, что в команде много случаев заражения коронавирусом, а также травмированных игроков. Мы крайне удивлены, что это запрос был удовлетворен.

Наш клуб был дисквалифицирован из Лиги Европы, несмотря на большее количество положительных тестов на COVID в команде. Мы также обращались в свое время с просьбой о переносе матча, но лига утвердила это решение только после аналогичного запроса “Лестера”.

Мы не считаем данные действия последовательным и отвечающими правилам», — говорится в заявлении на сайте «Тоттенхэма».

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра должна была пройти в воскресенье, 16 января, однако Премьер-лига перенесла ее на другой день.

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