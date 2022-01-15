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23:10 (мск), источник: ТАСС

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед», отыгравшись со счета 0:2

Встреча 22-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 2:2.

Астон Вилла
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 15 января. «Манчестер Юнайтед» в гостях со счетом 2:2 сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Оба гола в составе «Манчестер Юнайтед» забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш (6-я, 67-я минута). У «Астон Виллы» отличились Джейкоб Рэмзи (77) и Филиппе Коутиньо (82).

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не принимал участие в матче из-за мышечного повреждения.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах. «Астон Вилла» располагается на 13-й позиции с 23 очками.

19 января команда из Манчестера в гостях сыграет перенесенный матч 17-го тура с «Брентфордом». «Астон Вилла» 22 января в гостях встретится с «Эвертоном» в рамках 23-го тура.

Астон Вилла
2:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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