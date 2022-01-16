Левандовски забил 300 голов в бундеслиге, больше только у Герда Мюлера

Как сообщает Opta, он стал вторым игроком, который достиг этой отметки. Больше только у нападающего «Баварии» Герда Мюллера (365 голов), который выступал за команду с 1964 по 1979 год. Мюллер скончался в 2021 году. Ему было 75 лет.