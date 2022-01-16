Левандовски забил 300 голов в бундеслиге, больше только у Герда Мюлера
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (4:0).
Бавария
КельнЧемпионат Германии: таблица и календарь
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (4:0).
Он забил свой 300-й мяч в бундеслиге.
Как сообщает Opta, он стал вторым игроком, который достиг этой отметки. Больше только у нападающего «Баварии» Герда Мюллера (365 голов), который выступал за команду с 1964 по 1979 год. Мюллер скончался в 2021 году. Ему было 75 лет.
33-летний поляк провел 19 матчей в бундеслиге в текущем сезоне и забил 23 мяча при одной голевой передаче.