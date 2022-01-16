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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Дибалы и Маккенни позволили «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Сегодня на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине в рамках 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Удинезе».

Ювентус
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Хозяева победили со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 19-й минуте забил нападающий туринской команды Пауло Дибала, который, по слухам, не будет продлевать контракт с «Ювентусом», истекающий в конце нынешнего сезона.

На 79-й минуте Уэстон Маккенни установил окончательный счёт в матче.

«Ювентус» набрал 41 очко в 22 матчах чемпионата Италии и сравнялся по очкам с «Аталантой» (41), однако команда Джан Пьеро Гасперини выше за счёт лучшей статистики в очном матче, также клуб из Бергамо провёл на два матче меньше, чем команда Массимилиано Аллегри. «Удинезе» (20) — 14-й. Лидером соревнований является «Интер» (49).

Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Удинезе
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