Голы Дибалы и Маккенни позволили «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Шевченко уволили из «Дженоа» после ужасных результатов. Что теперь будет с трансфером Миранчука?

Первый гол в матче на 19-й минуте забил нападающий туринской команды Пауло Дибала, который, по слухам, не будет продлевать контракт с «Ювентусом», истекающий в конце нынешнего сезона.

«Ювентус» набрал 41 очко в 22 матчах чемпионата Италии и сравнялся по очкам с «Аталантой» (41), однако команда Джан Пьеро Гасперини выше за счёт лучшей статистики в очном матче, также клуб из Бергамо провёл на два матче меньше, чем команда Массимилиано Аллегри. «Удинезе» (20) — 14-й. Лидером соревнований является «Интер» (49).