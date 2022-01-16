Матч «Бетис» — «Севилья» прерван из-за попадания постороннего предмета в Хордана
Матч ⅛ финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» был прерван из-за инцидента с участием болельщиков.
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Матч ⅛ финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» был прерван из-за инцидента с участием болельщиков.
Игра сегодня возобновлена не будет. Решение о ее судьбе будет принято позднее.
Инцидент произошел на 47-й минуте при счете 1:1. С трибун прилетел посторонний предмет, который попал в игрока «Севильи» Хоана Хордана. Футболист упал, ему понадобилась медицинская помощь. Арбитр в итоге решил увести команды в раздевалку. Матч возобновлен не был.
На фото показан предмет, которым, предположительно, попали в Хордана.
К моменту остановки матча у «Севильи» отличился Алехандро Гомес, у «Бетиса» — Набиль Фекир. Француз забил прямым ударом с углового.