Матч «Бетис» — «Севилья» прерван из-за попадания постороннего предмета в Хордана

Игра сегодня возобновлена не будет. Решение о ее судьбе будет принято позднее.

Инцидент произошел на 47-й минуте при счете 1:1. С трибун прилетел посторонний предмет, который попал в игрока «Севильи» Хоана Хордана. Футболист упал, ему понадобилась медицинская помощь. Арбитр в итоге решил увести команды в раздевалку. Матч возобновлен не был.

На фото показан предмет, которым, предположительно, попали в Хордана.