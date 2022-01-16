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01:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Бетис» — «Севилья» прерван из-за попадания постороннего предмета в Хордана

Матч ⅛ финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» был прерван из-за инцидента с участием болельщиков.

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Источник: AFP 2021

Игра сегодня возобновлена не будет. Решение о ее судьбе будет принято позднее.

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Инцидент произошел на 47-й минуте при счете 1:1. С трибун прилетел посторонний предмет, который попал в игрока «Севильи» Хоана Хордана. Футболист упал, ему понадобилась медицинская помощь. Арбитр в итоге решил увести команды в раздевалку. Матч возобновлен не был.

На фото показан предмет, которым, предположительно, попали в Хордана.

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К моменту остановки матча у «Севильи» отличился Алехандро Гомес, у «Бетиса» — Набиль Фекир. Француз забил прямым ударом с углового.

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