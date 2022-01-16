Зеленский обратился к уволенному из «Дженоа» Шевченко

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под Вашим руководством. Так пусть это будет просто “первый клубный блин комом” в начале карьеры великого тренера», — заявил глава государства.

Также Зеленский предложил Шевченко вернуться на работу домой, поскольку он «самый любимый на Украине».

Шевченко покинул «Дженоа» 15 января. Он тренировал клуб 69 дней, за которые потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. Клуб занимает предпоследнее место в чемпионате Италии. Исполнять обязанности главного тренера будет Абдулай Конко.

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