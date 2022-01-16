Один из лидеров КПЛ последних лет снимется с чемпионата. Названа замена

«У клуба огромные задержки по заработной плате, а также имеется многомесячная задолженность перед налоговыми органами. Вместо “Ордабасы” в КПЛ попытается заявиться “Окжетпес”, который в спешном порядке пробует закрыть долги перед бывшими футболистами.



Также место шымкентской команды может занять “Кайсар”, вылетевший из премьер-лиги по итогам минувшего сезона», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ведущие игроки «Ордабасы» близки к переходу в «Туран» из Туркестана. Среди них Еркебулан Тунгышбаев, Абдуллай Диакате, Бекхан Шайзада и другие.