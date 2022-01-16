Хави продолжает жестить. Теперь готов выгнать из «Барселоны» капризную звезду

Самый дорогой игрок в истории «Барселоны» — Усман Дембеле, купленный в августе 2017 года за € 140 млн — превратился в головную боль для клуба и может ближайшим летом уйти бесплатно. А до своего ухода, возможно, будет смотреть матчи сине-гранатовых с трибуны или по ТВ вместо того, чтобы помогать команде на поле. Так решил Хави.

У нового главного тренера не очень-то складываются отношения с атакующим полузащитником. Говорят, Хави был ошеломлён, когда узнал требования Дембеле по зарплате в ходе переговоров о продлении контракта — € 43 млн в год (до вычета налогов) и € 7 млн в качестве бонусов. Каталонский клуб, в свою очередь, предлагает € 20−25 млн и давит на Усмана, чтобы тот поскорее определился — либо подписывает новый договор, либо уходит в январе. Если «Барса» не продаст француза в зимнее окно, то вынуждена будет отпустить его свободным агентом летом 2022-го, а это не входит в планы каталонцев. Однако, как утверждает Cadena Ser, Дембеле не собирается менять команду посреди сезона. В конфликт пришлось вмешаться Хави.

Главный тренер «Барселоны» Хави | Источник: AFP 2021

По информации Foot Mercato, после последней встречи руководства «Барсы» с Усманом и его агентом Муссой Сиссоко тренер стал постоянно повышать голос на Дембеле. Более того, 41-летний специалист прямо сказал 24-летнему игроку, что тот больше не сыграет в нынешнем сезоне, если не подпишет новый контракт. Пусть легенде «Барсы» ещё недостаёт опыта работы со звёздами, он готов идти на конфликт и закручивать гайки в интересах клуба. Хотя Хави, очевидно, понимает, что может этим решением навредить самому себе. В состоявшемся на днях «класико» в полуфинале Суперкубка Испании француз выглядел очень прилично и поучаствовал в создании пяти голевых моментов у ворот «Реала», а за последние пять матчей Усман, набрав форму после травмы, сделал три результативных действия (1+2).

Дембеле недоволен не только предложенными условиями договора, но и трансфером Феррана Торреса. Испанский вингер играет на той же позиции, что и сам француз, поэтому Усман убеждён: «Барса» хочет продлить с ним контракт только из-за желания перепродать его, а не отпускать за «спасибо». Дембеле не понимает, почему на фоне разговоров о финансовых трудностях клуб тратит € 55 млн на новичка. Значит, Ферран для руководства — более ценная фигура. Вдобавок появились слухи о возможном возвращении в «Барсу» её воспитанника, вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре на замену Усману.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c37b3697c10577c480" data-vnd="d4c37b3697c10577c480" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c37b3697c10577c480" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Дембеле уйдёт летом бесплатно, его трансфер будет, наверное, величайшим провалом «Барсы» на рынке. Мало того, что атакующий полузащитник не оправдал надежд по уровню игры, набрав лишь 31+23 в 129 матчах за сине-гранатовых, так ещё и ни одного евро из потраченных € 140 млн вернуть не получится. Безусловно, вопрос с продлением или продажей француза каталонский клуб должен был закрывать раньше.

С Усманом вообще всё время происходили какие-то недоразумения в «Барсе». Он регулярно становился героем бьющих по имиджу клуба или просто удивительных новостей. Болельщикам сине-гранатовых осталось только за голову хвататься и смеяться, когда они в очередной раз что-то читали про непутёвого француза. Хави такой мальчиш-плохиш не нужен. Но, с другой стороны, тренеру нужен Дембеле-игрок. Очень одарённый. И пока ещё не потерявший возможности стать одним из лучших в мире.

Когда Дембеле только перешёл в «Барселону» за сумасшедшие для «Боруссии» деньги, в его адрес из Дортмунда летели отнюдь не слова благодарности. Руководители немецкого клуба и экс-одноклубники обвиняли Усмана в неуважении, а бывший арендодатель подал на футболиста в суд. Француз оставил свою дортмундскую квартиру в жутком состоянии: на полу лежала куча мусора, были разбросаны вещи. В холодильнике и между шкафчиками — гнилая пища. Кроме того, Дембеле не оплатил счета. В результате Усмана оштрафовали на € 10 тыс.

В самой «Барсе» атакующий полузащитник с трудом адаптировался. Общался фактически только с французами, так как не учил испанский язык. Не следил за питанием и режимом. Любовь к фастфуду и газировке привела к проблемам с желудком. Ещё Дембеле мог играть до ночи в приставку, после чего «спать» на тренировках, опаздывать или даже пропускать занятия. Однажды, вместо того чтобы отправиться на медобследование по поводу полученной в игре с «Атлетиком» травмы, Усман улетел на выходные в Сенегал и там развлекался. Руководство пришло в ярость от поведения француза, а агенты игрока утверждали, что на самом деле их клиент навещал мать во Франции.

Клуб требовал от Дембеле изменить поведение, угрожая вывести его из основы и выставить на трансфер. Для Усмана нанимали личного повара, который должен был следить за питанием футболиста, а также телохранителя. Француз послал повара куда подальше и устроил скандал.

«Усман абсолютно не контролирует свою жизнь. Он живёт со своим дядей и лучшим другом, которые просто боятся ему что-то сказать. Я не видел, чтобы он пил алкоголь, но парень вообще не отдыхает, как должен. У него нет режима, который необходим любому профессионалу», — рассказывал в интервью уволенный «кок».

В СМИ вспоминали историю, как «Барса» несколько лет назад отказалась от Килиана Мбаппе ради приобретения Дембеле. Действительно, это казалось диким фейлом каталонского клуба, когда Мбаппе заявлял о себе в качестве преемника Лео Месси и Криштиану Роналду, а большой ребёнок по имени Усман в основном боролся с травмами, а не играл. Ещё об одном скандале с участием атакующего полузащитника стало известно в прошлом году. Дембеле и Антуана Гризманна обвинили в расизме в адрес японцев после того, как в соцсети попало постыдное видео. На нём французы оскорбительно отзываются о лицах и языке азиатских работников отеля, в котором остановилась их команда. Позже Усман и Антуан извинились за свои слова. Но спонсор сине-гранатовых компания Rakuten направила протест в адрес клуба, а другая японская фирма разорвала персональный контракт с Гризманном.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле | Источник: AFP 2021

Дембеле медленно взрослеет. Он уже попадал в неприятные истории и при Хави, например, стал первым игроком, которого новый главный оштрафовал за опоздание на занятие, а потом Усман и вовсе перепутал время начала тренировки. Вдобавок как обычно разозлил руководство, не явившись на прощальную пресс-конференцию Серхио Агуэро. AS написала: Хави пришёл к выводу, что Дембеле слабохарактерный человек, который подвержен сильному влиянию окружения. Это очень разочаровало тренера.

Перед Новым годом Усман опять всех удивил в «Барселоне». Тем, что… женился. Свадьба состоялась в Марокко по мусульманскому обычаю. В каталонском клубе никто и не знал, что у француза есть девушка. Он об этом не рассказывал, на всех командных ужинах присутствовал один.

Возможно, уйдя из «Барсы», Дембеле крепче пожалеет об упущенном шансе засверкать в топ-клубе, нежели каталонцы о потерянных € 140 млн.