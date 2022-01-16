У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Европу

Ранее представители 25-летнего футболиста вели переговоры с белорусским «Шахтером» из Солигорска, который по итогам минувшего сезона завоевал чемпионский титул.

В прошлом году Федин находился на сборах российского «Урала», однако из-за смены руководства в клубе РПЛ переход сорвался.

На Федина вышли несколько клубов КПЛ, среди которых «Аксу» и «Туран». Клуб из Туркестана возглавил россиянин Владимир Газзаев, который знаком с Фединым по совместной работе в «Тоболе».