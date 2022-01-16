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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Европу

Атакующий полузащитник Максим Федин близок к подписанию контракта с «Тураном», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее представители 25-летнего футболиста вели переговоры с белорусским «Шахтером» из Солигорска, который по итогам минувшего сезона завоевал чемпионский титул.

В прошлом году Федин находился на сборах российского «Урала», однако из-за смены руководства в клубе РПЛ переход сорвался.

На Федина вышли несколько клубов КПЛ, среди которых «Аксу» и «Туран». Клуб из Туркестана возглавил россиянин Владимир Газзаев, который знаком с Фединым по совместной работе в «Тоболе».

В КПЛ-2021 Максим Федин выступал за «Актобе». Провел 24 матча в чемпионате, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

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