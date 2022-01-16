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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бенитес ушел с поста главного тренера «Эвертона»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона», сообщает сайт клуба.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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61-летний тренер возглавил «ирисок» летом 2021 года. Под его руководством «Эвертон» во всех турнирах одержал семь побед, потерпел 11 поражений и четырежды сыграл вничью.

Ливерпульцы в текущем розыгрыше АПЛ одержали всего пять побед и с 19 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

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