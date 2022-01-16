Форвард сборной Казахстана провел переговоры с новым клубом
Форвард сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек провел переговоры с руководством «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.
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Форвард сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек провел переговоры с руководством «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.
Прошлый сезон 30-летний нападающий начинал в «Жетысу», однако покинул талдыкорганский клуб после первого круга, рассчитывая найти вариант для продолжения карьеры в зарубежном чемпионате. И даже побывал на просмотре в украинской «Десне». Однако до контракта дело не дошло.
В декабре в услугах Турысбека также был заинтересован новообразованный алматинский клуб «Хан Тенгри», однако бывший нападающий «Кайрата» и «Тобола» решил, что ему рано ставить на себе крест и переходить в команду второго дивизиона.
Турысбек может поехать с новичком КПЛ-2022 на УТС в Турцию.