«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании
В Севилье завершился перенесенный матч ⅛ финала Кубка Испании, в котором «Бетис» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:1.
Бетис
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В Севилье завершился перенесенный матч ⅛ финала Кубка Испании, в котором «Бетис» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:1.
Напомним, что изначально встреча проходила в ночь на воскресенье и была остановлена в первом тайме при счете 1:1 из-за попадания предмета в голову игроку «Севильи». На тот момент по голу забили Набиль Фекир и Алехандро Гомес.
В оставшемся отрезке матча, который доигрывался сегодня, единственный мяч записал на свой счет Серхио Каналес. Его гол вывел «Бетис» в четвертьфинал Кубка.