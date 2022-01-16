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20:42 (мск), источник: Sport24

«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании

В Севилье завершился перенесенный матч ⅛ финала Кубка Испании, в котором «Бетис» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:1.

Бетис
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Напомним, что изначально встреча проходила в ночь на воскресенье и была остановлена в первом тайме при счете 1:1 из-за попадания предмета в голову игроку «Севильи». На тот момент по голу забили Набиль Фекир и Алехандро Гомес.

В оставшемся отрезке матча, который доигрывался сегодня, единственный мяч записал на свой счет Серхио Каналес. Его гол вывел «Бетис» в четвертьфинал Кубка.

Во время загрузки произошла ошибка.
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