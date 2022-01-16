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20:21 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» и вышел на 2-е место в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» нанесли крупное поражение «Брентфорду» в 22-м туре чемпионата Англии.

Ливерпуль
Брентфорд
Лидс
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Игра, прошедшая в воскресенье на «Энфилде», завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Юргена Клоппа. В составе мерсисайдцев голами отличились Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлен и Такуми Минамино.

В другом матче тура «Вест Хэма» дома уступил «Лидсу» — 2:3. У победителей хет-трик оформил Джек Харрисон. За «молотобойцев» голы забили Джаррод Боуэн и Пабло Форнальс. Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич был заменен на 61-й минуте. Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», остался в запасе.

«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на 2-е место, сместив оттуда «Челси» (43). «Вест Хэм» с 37 очками остался на 4-й позиции.

Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 1:0
Брентфорд
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