«Атырау» определился с голкипером и подписал новичка

35-летний вратарь в прошлом сезоне был основным стражем ворот «нефтяников», в 22 матчах он пропустил 29 мячей. Новое руководство клуба предложило ему соглашение с понижением финансовых условий на 40 процентов, и Айрапетян решил принять его.