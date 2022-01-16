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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» определился с голкипером и подписал новичка

Армянский голкипер Арам Айрапетян согласился на снижение зарплаты и продлил контракт с «Атырау», сообщает Meta-ratings.kz.

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35-летний вратарь в прошлом сезоне был основным стражем ворот «нефтяников», в 22 матчах он пропустил 29 мячей. Новое руководство клуба предложило ему соглашение с понижением финансовых условий на 40 процентов, и Айрапетян решил принять его.

Кроме того, «Атырау» подписал контракт с российским защитником Сосланом Такуловым, в минувшем сезоне выступавшем за «Акжайык». Возможности Такулова хорошо известны главному тренеру «нефтяников» Константину Горовенко по работе в «Шахтере» в сезоне-2020.

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