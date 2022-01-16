Дебютант КПЛ выбрал нового тренера

Специалист, имя которого не раскрывается, прибыл в областной центр, чтобы провести переговоры с руководством павлодарского клуба. Разговор прошел успешно. Кандидатура наставника устраивает дебютанта КПЛ.

Осталось, чтобы свое согласие дал аким области. С ним встреча состоится завтра, после чего о назначении главного тренера объявят официально. Времени у нового наставника в обрез, ведь уже скоро команде вылетать на сборы в Турцию.