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20:49 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ выбрал нового тренера

Новый главный тренер «Аксу» приехал в Павлодар, сообщает телеграм-канал «Гол емес».

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Специалист, имя которого не раскрывается, прибыл в областной центр, чтобы провести переговоры с руководством павлодарского клуба. Разговор прошел успешно. Кандидатура наставника устраивает дебютанта КПЛ.

Осталось, чтобы свое согласие дал аким области. С ним встреча состоится завтра, после чего о назначении главного тренера объявят официально. Времени у нового наставника в обрез, ведь уже скоро команде вылетать на сборы в Турцию.

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