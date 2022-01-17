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00:16 (мск), источник: БЕЛТА

Алексей Бага рассказал, почему выбрал азербайджанский «Сумгайыт»

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грех было не воспользоваться предложением руководства клуба «Сумгайыт». Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал Алексей Бага, сообщает БЕЛТА.

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В канун нового года Алексей Бага был утвержден на должность главного тренера азербайджанского футбольного клуба «Сумгайыт», который выступает в Премьер-лиге футбольного чемпионата Азербайджана. Отвечая на вопрос журналиста про выбор клуба, Бага ответил, что принял такое решение по одной простой причине — это было самое конкретное предложение.

«Наверное, это было самое такое конкретное и, если так можно выразиться, навязчивое предложение. Потому что кое-какие слухи про другие места работы витали в воздухе. Но после встречи с руководством клуба я понял, что это большой проект, мы одинаково смотрим на многие вещи в футболе и в жизни. И раз такая заинтересованность, грех было не воспользоваться», — рассказал о своем решении Алексей Бага.

Он отметил, что его не пугает переезд, кроме того, он видит хороший материал для работы и интересный чемпионат. «Коль дал добро участвовать в этом всем, долгосрочный контракт подписан, с руководством тесное общение, конечно, хочется как можно дольше здесь проработать, плодотворно, чтобы оставить какой-то след. И о тренерской школе белорусской, и о себе. Поэтому задачу для себя ставлю максимально трудиться каждый день, приносить какую-то пользу, давать что-то новое ребятам. Хоть и много было потеряно в первом круге, растеряно очков, никто не снимает задачу попадать в тройку. Поэтому все реально», — заявил тренер.

Алексей Бага также подчеркнул, что в этой связи предстоит большая работа, необходимо очень много сделать. «Не пугает место в таблице. То, что увидел, поговорил с ребятами, с тренерским штабом. Конечно же, это психология прежде всего, потому что невозможно в том году быть на третьем месте, играть в еврокубках, вызываться в сборную, за месяца два разучиться играть в футбол. Это нереально. Это понятно, наверное, каждому, поэтому тут больше психологический момент», — отметил тренер футбольного клуба «Сумгайыт».

Алексей Бага также рассказал, что сейчас они находятся в Турции на сборах, где готовятся ко второму кругу первенства Азербайджана. «Тут чемпионат проводится по системе осень-весна. Первый круг закончился, теперь для подготовки ко второму кругу мы выбрали Турцию, всем хорошо знакомую. Поэтому 2 февраля нас ждет уже игра против “Габалы” на Кубок, и дальше чемпионат. Уже второй круг», — пояснил Бага. Он добавил, что сейчас особое внимание будет уделять психологическим моментам при подготовке, а также вопросам технического и тактического характера.

За свою карьеру футболиста Алексей Бага играл за борисовский БАТЭ, латвийский «Даугавпилс», брестское «Динамо». Он двукратный чемпион Беларуси (2002; 2006) и обладатель одного Кубка (2005/06) в составе БАТЭ, начинал тренерскую карьеру в Борисове.

Тренер Бага сделал команду БАТЭ чемпионом Беларуси в 2018 году, также за свою тренерскую карьеру Алексей Бага стал чемпионом Литвы 2020 года вместе с «Жальгирис». Затем он тренировал казахстанский «Актобе», а минувший сезон успешно завершил в солигорском «Шахтере» — команда завоевала золотые медали белорусского первенства по футболу в Высшей лиге.

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