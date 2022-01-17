«Аталанта» сыграла вничью с «Интером» в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Аталанта
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Встреча завершилась со счетом 0:0.
ТАСС, 17 января. «Аталанта» из Бергамо сыграла вничью с миланским «Интером» со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.
Впервые в текущем сезоне чемпионата Италии футболисты «Интера» не забили ни одного гола за матч.
Действующий чемпион страны «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 50 очков в 21 матче. «Аталанта» занимает четвертую позицию с 42 очками.
В следующем туре чемпионата «Аталанта» в гостях сыграет с «Лацио» 22 января, «Интер» в этот же день примет «Венецию».