«Аталанта» сыграла вничью с «Интером» в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 17 января. «Аталанта» из Бергамо сыграла вничью с миланским «Интером» со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Впервые в текущем сезоне чемпионата Италии футболисты «Интера» не забили ни одного гола за матч.

Действующий чемпион страны «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 50 очков в 21 матче. «Аталанта» занимает четвертую позицию с 42 очками.