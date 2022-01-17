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16:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АПЛ внесла 7,6 миллиарда фунтов в экономику Великобритании в сезоне-2019/20

АПЛ сделала значительный вклад в экономику Великобритании в сезоне-2019/20, несмотря на пандемию коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Reuters

Согласно исследованию британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY), АПЛ внесла 7,6 миллиарда фунтов в экономику Великобритании.

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Отмечается, что экономическая активность клубов АПЛ выросла на 840% по сравнению с сезоном-1998/99, хотя чемпионат Англии был приостановлен более чем на три месяца из-за пандемии.

В сезоне-2019/20 премьер-лига и клубы выплатили налогов в казну государства на сумму в 3,6 миллиарда фунтов, из которых 1,4 миллиарда фунтов пришлись на игроков. Общие налоговые отчисления клубов увеличились на 3,1 миллиарда фунтов с сезона-1998/99.

Также лига и клубы добились значительного роста занятости. По всей стране лига поддержала 94 000 рабочих мест. Количество вакансий, связанных с клубами, увеличилось на 650% — с 11 000 в сезоне-1998/99 до более чем 87 000 в сезоне-2019/20.

По оценкам EY, общий экономический вклад АПЛ остается на допандемическом уровне и равен сумме, полученной в сезоне-2016/17, несмотря на предполагаемые потери доходов от трансляций и в дни игр в размере 1,3 миллиарда фунтов в сезонах 2019/20 и 2020/21 из-за того, что матчи премьер-лиги проводились без зрителей.

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