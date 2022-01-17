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17:01 (мск), источник: Матч ТВ

Вратарь «Байера» Лунев выбыл на 6−10 недель из-за травмы — агент

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о травме футболиста.

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Источник: AP 2021
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— Андрей Лунев вчера на тренировке в игровом эпизоде получил травму голеностопа. Уже точно известно после сегодняшней МРТ, что потребуется операция. Она в ближайшие несколько дней будет проведена в Кельне. Сроки восстановления уточняются.

Повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. После операции 6−10 недель реабилитация. Частая травма в футболе, американском футболе, регби, хоккее. В зарубежной литературе называют её High Ankle Sprain. По-другому: синдесмоз между берцовыми костями справа, также в России могут называть межкостная перегородка берцовых костей. Это разные обозначения одной и той же структуры, — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Лунев перешел в «Байер» из петербургского «Зенита» в июле 2021 года. В составе леверкузенской команды 30-летний вратарь провел один официальный матч.

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