Вратарь «Байера» Лунев выбыл на 6−10 недель из-за травмы — агент

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— Андрей Лунев вчера на тренировке в игровом эпизоде получил травму голеностопа. Уже точно известно после сегодняшней МРТ, что потребуется операция. Она в ближайшие несколько дней будет проведена в Кельне. Сроки восстановления уточняются.

Повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. После операции 6−10 недель реабилитация. Частая травма в футболе, американском футболе, регби, хоккее. В зарубежной литературе называют её High Ankle Sprain. По-другому: синдесмоз между берцовыми костями справа, также в России могут называть межкостная перегородка берцовых костей. Это разные обозначения одной и той же структуры, — написал Смирнов в своем Telegram-канале.