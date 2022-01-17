«Актобе» решил судьбу Логвиненко

В частности, новые соглашения подписали капитан команды Юрий Логвиненко и другие защитники: Алишер Ажимов, Рустам Темирхан, Адильхан Танжариков, голкипер Евгений Ситдиков, а также полузащитник Максим Самородов.

Выступавшие в составе «красно-белых» в прошедшем сезоне Дидар Жалмукан, Антон Шурыгин и Есен Жасанов, игравший за «Экибастуз» на правах аренды, не останутся в «Актобе».