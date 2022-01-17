Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16.01
Рома
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Аталанта
Интер
00
Футбол. Зарубежный
16.01
Марсель
Лилль
11
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
18:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» решил судьбу Логвиненко

ФК «Актобе» достиг соглашения о продлении контрактов с рядом футболистов, являющимися его воспитанниками, сообщает пресс-служба клуба.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

В частности, новые соглашения подписали капитан команды Юрий Логвиненко и другие защитники: Алишер Ажимов, Рустам Темирхан, Адильхан Танжариков, голкипер Евгений Ситдиков, а также полузащитник Максим Самородов.

Выступавшие в составе «красно-белых» в прошедшем сезоне Дидар Жалмукан, Антон Шурыгин и Есен Жасанов, игравший за «Экибастуз» на правах аренды, не останутся в «Актобе».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь