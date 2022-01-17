«Шахтер» подписал экс-форварда «Кайрата» и «Астаны»

Футболист является местным воспитанником. Он начал профессиональную карьеру в 2010 году в составе молодежной команды «Шахтера», а уже в следующем сезоне оказался в основном составе «горняков». Также выступал за «Кайрат», «Астану», «Актобе», «Жетысу», «Тобол», «Кайсар» и «Ордабасы».