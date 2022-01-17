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20:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал экс-форварда «Кайрата» и «Астаны»

28-летний казахстанский нападающий Тохтар Жангылышбай подписал контракт с «Шахтером», сообщается пресс-служба клуба.

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Футболист является местным воспитанником. Он начал профессиональную карьеру в 2010 году в составе молодежной команды «Шахтера», а уже в следующем сезоне оказался в основном составе «горняков». Также выступал за «Кайрат», «Астану», «Актобе», «Жетысу», «Тобол», «Кайсар» и «Ордабасы».

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