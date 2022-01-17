«Жетысу» после вылета из КПЛ начал сбор без директора и главного тренера
В Талдыкоргане стартовал УТС молодежной команды «Жетысу» под руководством Ахмета Барзукаева, передает Meta-ratings.kz.
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
В Талдыкоргане стартовал УТС молодежной команды «Жетысу» под руководством Ахмета Барзукаева, передает Meta-ratings.kz.
Вместе с молодежкой тренируются и местные игроки основной команды, вылетевшей из КПЛ. «Жетысу» по-прежнему не имеет ни главного тренера, ни руководителя.