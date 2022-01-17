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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» после вылета из КПЛ начал сбор без директора и главного тренера

В Талдыкоргане стартовал УТС молодежной команды «Жетысу» под руководством Ахмета Барзукаева, передает Meta-ratings.kz.

ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Вместе с молодежкой тренируются и местные игроки основной команды, вылетевшей из КПЛ. «Жетысу» по-прежнему не имеет ни главного тренера, ни руководителя.

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