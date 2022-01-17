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22:30 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация футбола признала Левандовского лучшим игроком года

ТАСС, 17 января. Международная федерация футбола (ФИФА) признала польского нападающего германской «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года. Церемония награждения состоялась в штаб-квартире организации в Цюрихе и прошла в онлайн-формате.

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Источник: Reuters

На приз также претендовали аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Левандовский получил данную награду во второй раз. Ранее Месси обошел польского нападающего в голосовании за «Золотой мяч».

Обладатель приза лучшему игроку года по версии ФИФА определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских национальных команд.

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ФИФА награждает лучшего футболиста года с 1991 года. Международная федерация футбола самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА. С тех пор ФИФА, помимо Левандовского, дважды признавала лучшим футболистом года Криштиану Роналду, по разу — хорвата Луку Модрича и Месси.

Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за «Баварию». В 2021 году Левандовский побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч — на один больше, чем бывший форвард «Баварии». По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.

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