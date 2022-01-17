Международная федерация футбола признала Левандовского лучшим игроком года

На приз также претендовали аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Левандовский получил данную награду во второй раз. Ранее Месси обошел польского нападающего в голосовании за «Золотой мяч».

Обладатель приза лучшему игроку года по версии ФИФА определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских национальных команд.

ФИФА награждает лучшего футболиста года с 1991 года. Международная федерация футбола самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА. С тех пор ФИФА, помимо Левандовского, дважды признавала лучшим футболистом года Криштиану Роналду, по разу — хорвата Луку Модрича и Месси.