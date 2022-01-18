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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович провел 150-й матч за «Милан»

«Милан» проиграл «Специи» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Милан
СпецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Встреча прошла 17 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Для нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича этот матч стал 150-м в составе клуба. В 150 играх за «Милан» шведский футболист забил 92 мяча и сделал 34 голевые передачи.

Больше всего игр в своей карьере Ибрагимович провёл за «ПСЖ» — 180. Далее идут два миланских клуба — «Милан» (150) и «Интер» (117).

В этом сезоне на счету 40-летнего форварда 18 сыгранных матчей во всех турнирах, восемь забитых мячей и две голевые передачи.

«Милан» с 48 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Интера» на два очка, но у команды Симоне Индзаги есть матч в запасе.

Милан
1:2
Первый тайм: 1:0
Специя
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