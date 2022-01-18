Роналду рассказал, когда может завершить карьеру
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что планирует играть еще около пяти лет.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что планирует играть еще около пяти лет.
В понедельник 36-летний португалец получил специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).
«Я очень горд. Это особая награда от ФИФА — организации, которую я очень уважаю. Я также должен поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен. У меня всё еще есть страсть к игре и голам. Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация остается.
Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит», — приводит слова Роналду Daily Mail.
Роналду на клубном уровне выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Ювентус». Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В августе Роналду вернулся в «МЮ».
В сентябре Роналду, забив 110-й гол в карьере за сборную Португалии, установил новый мировой рекорд по числу голов за национальные команды, превзойдя достижение экс-форварда сборной Ирана Али Даеи. В общей сложности на счету португальца 115 голов за сборную.