Роналду рассказал, когда может завершить карьеру

«Я очень горд. Это особая награда от ФИФА — организации, которую я очень уважаю. Я также должен поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен. У меня всё еще есть страсть к игре и голам. Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация остается.



Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит», — приводит слова Роналду Daily Mail.