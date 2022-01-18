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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду рассказал, когда может завершить карьеру

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что планирует играть еще около пяти лет.

Португалия
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Источник: Reuters

В понедельник 36-летний португалец получил специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).

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«Я очень горд. Это особая награда от ФИФА — организации, которую я очень уважаю. Я также должен поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен. У меня всё еще есть страсть к игре и голам. Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация остается.

Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит», — приводит слова Роналду Daily Mail.

Роналду на клубном уровне выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Ювентус». Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В августе Роналду вернулся в «МЮ».

В сентябре Роналду, забив 110-й гол в карьере за сборную Португалии, установил новый мировой рекорд по числу голов за национальные команды, превзойдя достижение экс-форварда сборной Ирана Али Даеи. В общей сложности на счету португальца 115 голов за сборную.

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