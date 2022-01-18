Ушел из жизни легендарный игрок и президент «Реала» Франсиско Хенто

«Футбольный клуб “Реал”, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почётного президента “Реала”, одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола.



“Реал” хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким.



Фигура Пако Хенто верно представляет все ценности мадридского “Реала”, она была и будет эталоном для клуба и всего мира спорта. Поклонники “Королевского клуба” и независимые любители футбола всегда будут помнить его как одну из великих легенд», — написала пресс-служба «Реала» на официальном сайте.