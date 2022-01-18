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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник заявил, что уладил конфликт с Марсьялем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что провел личную встречу с нападающим Антони Марсьялем.

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Источник: AP 2021

«Мы пообщались и обсудили сложившуюся ситуацию. Я донес до него свою точку зрения. Надеюсь, что вопрос исчерпан», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее специалист заявил, что футболист не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Француз заявил, что это не так.

Сообщалось, что 26-летний Марсьяль хочет покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно.

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