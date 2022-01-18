Футболист сборной Казахстана перешел в «Шахтер» — источник
«Шахтер» из Караганды заключил контракт с казахстанским латералем Тимуром Досмагамбетовым.
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«Шахтер» из Караганды заключил контракт с казахстанским латералем Тимуром Досмагамбетовым.
По информации портала Transfermarkt, полузащитник сборной Казахстана стал игроком «горняков» до конца текущего года.
Отметим, что Досмагамбетов в КПЛ-2021 выступал за «Ордабасы», откуда по ходу сезона перебрался в «Тараз». В общей сложности 32-летний футболист провел 23 матча в чемпионате, в которых забил четыре гола и сделал четыре ассиста.