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18 января, источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана перешел в «Шахтер» — источник

«Шахтер» из Караганды заключил контракт с казахстанским латералем Тимуром Досмагамбетовым.

Казахстан
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По информации портала Transfermarkt, полузащитник сборной Казахстана стал игроком «горняков» до конца текущего года.

Отметим, что Досмагамбетов в КПЛ-2021 выступал за «Ордабасы», откуда по ходу сезона перебрался в «Тараз». В общей сложности 32-летний футболист провел 23 матча в чемпионате, в которых забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

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