«Астана» переманила лидера «Кайрата»
Фланговый игрок Камо Оганесян может перебраться в «Астану» и продолжить карьеру в КПЛ, сообщает Телеграм-канал «Записки Арарата/Мамбреян Арарат».
Астана
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Фланговый игрок Камо Оганесян может перебраться в «Астану» и продолжить карьеру в КПЛ, сообщает Телеграм-канал «Записки Арарата/Мамбреян Арарат».
По информации источника, защитник сборной Армении Камо Оганесян продолжит карьеру в столичном клубе.
«29-летний защитник “Кайрата” продолжит свою карьеру в Казахстане. Следующий клубом для Камо будет — “Астана”. Ранее в различных СМИ писали, что интерес к Оганесяну есть от двух российских клубов, а также из Кипра», — передает канал.
Ранее Оганесян выступал за «Жетысу», а в прошлом сезоне с «Кайратом» выиграл КПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.