«Астана» переманила лидера «Кайрата»

«29-летний защитник “Кайрата” продолжит свою карьеру в Казахстане. Следующий клубом для Камо будет — “Астана”. Ранее в различных СМИ писали, что интерес к Оганесяну есть от двух российских клубов, а также из Кипра», — передает канал.