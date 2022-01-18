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18 января, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера

Представители «Пари Сен-Жермен» провели новую встречу с бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Об этом сообщает ESPN.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, французский специалист получил подтверждение, что летом он возглавит парижан. Нынешний тренер парижского клуба Маурисио Почеттино готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

«Пари Сен-Жермен» в 21 матче набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (37) и «Ницца» (39). Действующий чемпион Франции — «Лилль».

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