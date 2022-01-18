«ПСЖ» подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера

По информации источника, французский специалист получил подтверждение, что летом он возглавит парижан. Нынешний тренер парижского клуба Маурисио Почеттино готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



«Пари Сен-Жермен» в 21 матче набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (37) и «Ницца» (39). Действующий чемпион Франции — «Лилль».