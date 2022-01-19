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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Санкт-Паули» в ⅛ финала Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Санкт-Паули» в матче ⅛ финала Кубка Германии — 1:2.

Боруссия Д
Санкт-Паули
Майнц
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Источник: Reuters

Нападающий Этьенн Аменидо открыл счет на 4-й минуте. В конце первого тайма Аксель Витсель забил в свои ворота. После перерыва Эрлин Холанн реализовал пенальти, но этот гол стал единственным в составе дортмундцев.

В другом матче «Бохум» переиграл «Майнц» — 3:1.

В первом тайме Карим Онисиво вывел гостей вперед. После перерыва Милош Пантович оформил дубль, а также голом отметился Эдуард Левен.

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