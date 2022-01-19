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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» сделал предложение по трансферу Марио Балотелли

31-летний форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в чемпионат Англии. Сообщается, что в подписании итальянского форварда заинтересован «Ньюкасл».

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Источник: Reuters

«Вчера арабская команда сделала предложение по Балотелли. Мы отказались. Мы сказали, что не собираемся его продавать», — приводит слова президента турецкого клуба Мурата Санчака Sport Bible со ссылкой на Fanatik.

Действующий контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Итальянец защищает цвета клуба с 2021 года.

В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Напомним, ранее Балотелли выступал в АПЛ за такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На данный момент «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 12 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют 2 очка.

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