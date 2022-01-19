Уткин: «Бетис», соперник «Зенита» в ЛЕ, страшен. Угрожать голом могут человек пять

«Бетис», соперник «Зенита» в Лиге Европы, страшен. Его соперник, конечно, не особо благоденствующий «Алавес», но он так легко и изящно преодолел массированную оборону уже к середине тайма, что теперь резвится во всю сласть. Главное, что угрожать голом в команде запросто могут человек пять. И есть запас — в любом из смыслов", — написал Уткин в своём телеграм-канале.