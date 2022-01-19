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14:52 (мск), источник: Life.ru

Главный тренер «Аталанты» блокирует переход Миранчука в «Дженоа»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа», сообщает Sport24.

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Источник: Life.ru
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По информации издания, клубы уже согласовали аренду Миранчука до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа, однако наставник «Аталанты» выступает против из-за того, что у команды есть проблемы с составом из-за коронавируса.

На этом фоне обострились отношения Гасперини и спортивного директора «Аталанты» Джованни Сартори, который опасается, что «Дженоа» может выйти из возможной сделки.

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