Главный тренер «Аталанты» блокирует переход Миранчука в «Дженоа»
Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа», сообщает Sport24.
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Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа», сообщает Sport24.
По информации издания, клубы уже согласовали аренду Миранчука до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа, однако наставник «Аталанты» выступает против из-за того, что у команды есть проблемы с составом из-за коронавируса.
На этом фоне обострились отношения Гасперини и спортивного директора «Аталанты» Джованни Сартори, который опасается, что «Дженоа» может выйти из возможной сделки.