Главный тренер «Аталанты» блокирует переход Миранчука в «Дженоа»

«Нужно ли теперь “Аталанте” продавать Миранчука?» Что пишут в Италии об игре россиянина

По информации издания, клубы уже согласовали аренду Миранчука до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа, однако наставник «Аталанты» выступает против из-за того, что у команды есть проблемы с составом из-за коронавируса.