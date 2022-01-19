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16:37 (мск), источник: Sports.Ru

Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо “Барса” продает его. Он хочет остаться, но ничего не делает для этого»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с контрактом вингера Усмана Дембеле. Срок соглашения француза с каталонским клубом истекает летом этого года, он станет свободным агентом.

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Источник: AFP 2021

«Могу лишь сказать, что нам предстоит принять тяжелое решение. Клуб пришел к выводу, что если он не продлит контракт, надо что-то решать. Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Либо он продлевает контракт, либо клуб примет решение. Я был честен с ним, это непростая и неприятная ситуация, но интересы клуба прежде всего.

Либо Дембеле продлевает контракт, либо “Барса” продает его. Вариант, что он отправится на трибуны, не рассматривается. Усман хочет остаться, но ничего не предпринимает для этого. У нас нет другого выбора. Что касается слов его агента, то мне интересно, почему он говорит, что хочет продлить контракт, но не делает этого. Не хочу высказываться неуважительно о ком-либо. Но либо он продлевает контракт, либо клуб будет продавать его», — сказал Хави.

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