После перехода Языджи в ЦСКА «Лилль» подписал Бен-Арфа до конца сезона

Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца этого сезона, информирует пресс-служба французской команды.

Бен-Арфа оставался без команды с лета прошлого года, когда у него закончился контракт с «Бордо». В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.

До этого футболист выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».