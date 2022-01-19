У «Ньюкасла» порядок с финансами, но все плохо с результатами. От новых боссов ждут громких трансферов

В октябре 2021 г. владелец «Ньюкасла» Майк Эшли после нескольких безуспешных попыток наконец-то продал клуб. Его купил Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, который считается самым дорогим частным фондом мира. По некоторым оценкам, сумма его активов составляет $430 млрд. Сумма сделки по продаже клуба составила 350 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW6XehUKfwU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW6XehUKfwU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW6XehUKfwU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Newcastle United FC (@nufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Турнирное положение «Ньюкасла» в АПЛ пока крайне плачевное — команда идет на 19-м месте с 12 очками и всего одной победой. По информации издания The Telegraph, в зимнее трансферное окно клуб может потратить 190 млн фунтов (около 230 млн евро) без нарушения правил финансового фэйр-плей. Однако позже тот же The Telegraph сообщил, что бюджет «Ньюкасла» на январские трансферы — 50 млн фунтов. Кроме того, клуб был готов избавиться от восьми ненужных игроков — чтобы не нарушать трансферный баланс.

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Зимой «Ньюкасл» приобрел уже двух футболистов. Из мадридского «Атлетико» приехал 31-летний правый защитник Киран Триппьер — его купили за 12 млн фунтов. А через несколько дней за 25 млн фунтов подписали 30-летнего форварда «Бернли» Криса Вуда, у которого 3 гола в 17 играх АПЛ.

Сумма трансфера Вуда явно не соответствуют реальной стоимости футболиста на трансферном рынке (Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро), но в случае с «Ньюкаслом» стоит сделать скидку на две вещи. Во-первых, на положение команды в таблице Премьер-лиги — там все очень плохо. Клуб может вылететь из элиты уже в этом сезоне, а новички вряд ли хотят терять год в Чемпионшипе.

Во-вторых, статус владельцев «Ньюкасла» позволяет продающей стороне завышать цены на футболистов. Прецедент создал «Ман Сити», владельцы которого также пришли с Ближнего Востока — и всегда готовы предложить гораздо больше, чем конкурент. Саудовцы из «Ньюкасла» также имеют чит-код на неограниченные траты — и помешать им может только ФФП.

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О стратегии клуба в интервью Sky Sports подробно рассказала исполнительный директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли.

«Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке. У нас большие амбиции — я надеюсь, что теперь в “Ньюкасле” все изменится. Но если не создашь инфраструктуру для этого игрока мирового уровня, если не будет команды, которая могла бы с ним играть, ничего не добьешься.

База клуба просто ужасна и требует огромных вложений. К счастью, в этой области финансовый фэйр-плей нас не ограничивает. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться. Чтобы подняться на вершину АПЛ, нужна прочная основа, а не только отличные игроки. Фундамент должен быть прочным, и мы должны его построить. Также мы хотим вложиться в «Сент-Джеймс Парк», к нему тоже нужно проявить чуть больше заботы", — заявила Аманда.

А кто еще может перейти в «Ньюкасл»?

Слухов очень много. Разбираем все — от Головина до Эдена Азара.

В начале января была информация об интересе к 22-летнему голландскому защитнику «Лилля» Свену Ботману. Отказались из-за высокой цены (французы просили 71 млн евро) и нежелания самого Ботмана участвовать в проекте.

The Times писал о возможной аренде Антони Марсьяля из «МЮ» — француз в этом сезоне почти не играет. Мало игровой практики и у Джесси Лингарда — его «Ньюкасл» также хочет арендовать.

Был интерес к защитнику «Эвертона» Люка Диню и атакующему полузащитнику «Барселоны» Фелипе Коутиньо, но те выбрали «Астон Виллу».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYWzEh-IFv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYWzEh-IFv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYWzEh-IFv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Philippe Coutinho (@phil.coutinho)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Metaratings.ru, в трансферные планы «Ньюкасла» входит полузащитник Александр Головин — клуб готов побороться за игрока с «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Россиянин перестал прогрессировать в «Монако» — возможно, стоит сменить обстановку.

Sky Sport Italia сообщает, что английский клуб уже согласовал контракт с немецким защитником «Аталанты» Робином Гозенсом. Если трансфер состоится, то Гозенс будет получать в «Ньюкасле» почти в 3 раза больше, чем в Италии — 3,5 млн фунтов.

Из «ПСЖ» англичане хотели забрать 35-летнего голкипера Кейлора Наваса — но в Париже ответили отказом.

Усман Дембеле из «Барселоны» — также в списке целей. Каталонцы хотят за него всего 20 млн евро. Контракт француза истекает уже летом, но Усман не торопится подписывать новый — поэтому так дешево.

El Nacional писал, что «Ньюкасл» хотел приобрести приунывшего в «Реале» бельгийца Эдена Азара. Мадридцы приняли предложение английского клуба в в 40 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, но сам Эден заблокировал трансфер — хотел бы еще засветиться в топ-клубе.

В Ла Лиге «Ньюкасл» интересуется еще одним игроком — бразильским защитником Диего Карлосом из «Севильи». Он уже планирует запросить у севильцев трансфер.

Сможет ли «Ньюкасл» качественно усилиться и сохранить место в элите? Узнаем в конце сезона.