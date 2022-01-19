У «Ньюкасла» порядок с финансами, но все плохо с результатами. От новых боссов ждут громких трансферов
В списке потенциальных новичков Эден Азар, Александр Головин и даже Усман Дембеле.
В списке потенциальных новичков Эден Азар, Александр Головин и даже Усман Дембеле.
В октябре 2021 г. владелец «Ньюкасла» Майк Эшли после нескольких безуспешных попыток наконец-то продал клуб. Его купил Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, который считается самым дорогим частным фондом мира. По некоторым оценкам, сумма его активов составляет $430 млрд. Сумма сделки по продаже клуба составила 350 млн евро.
Турнирное положение «Ньюкасла» в АПЛ пока крайне плачевное — команда идет на 19-м месте с 12 очками и всего одной победой. По информации издания The Telegraph, в зимнее трансферное окно клуб может потратить 190 млн фунтов (около 230 млн евро) без нарушения правил финансового фэйр-плей. Однако позже тот же The Telegraph сообщил, что бюджет «Ньюкасла» на январские трансферы — 50 млн фунтов. Кроме того, клуб был готов избавиться от восьми ненужных игроков — чтобы не нарушать трансферный баланс.
Зимой «Ньюкасл» приобрел уже двух футболистов. Из мадридского «Атлетико» приехал 31-летний правый защитник Киран Триппьер — его купили за 12 млн фунтов. А через несколько дней за 25 млн фунтов подписали 30-летнего форварда «Бернли» Криса Вуда, у которого 3 гола в 17 играх АПЛ.
Сумма трансфера Вуда явно не соответствуют реальной стоимости футболиста на трансферном рынке (Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро), но в случае с «Ньюкаслом» стоит сделать скидку на две вещи. Во-первых, на положение команды в таблице Премьер-лиги — там все очень плохо. Клуб может вылететь из элиты уже в этом сезоне, а новички вряд ли хотят терять год в Чемпионшипе.
Во-вторых, статус владельцев «Ньюкасла» позволяет продающей стороне завышать цены на футболистов. Прецедент создал «Ман Сити», владельцы которого также пришли с Ближнего Востока — и всегда готовы предложить гораздо больше, чем конкурент. Саудовцы из «Ньюкасла» также имеют чит-код на неограниченные траты — и помешать им может только ФФП.
О стратегии клуба в интервью Sky Sports подробно рассказала исполнительный директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли.
«Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке. У нас большие амбиции — я надеюсь, что теперь в “Ньюкасле” все изменится. Но если не создашь инфраструктуру для этого игрока мирового уровня, если не будет команды, которая могла бы с ним играть, ничего не добьешься.
База клуба просто ужасна и требует огромных вложений. К счастью, в этой области финансовый фэйр-плей нас не ограничивает. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться. Чтобы подняться на вершину АПЛ, нужна прочная основа, а не только отличные игроки. Фундамент должен быть прочным, и мы должны его построить. Также мы хотим вложиться в «Сент-Джеймс Парк», к нему тоже нужно проявить чуть больше заботы", — заявила Аманда.
Слухов очень много. Разбираем все — от Головина до Эдена Азара.
В начале января была информация об интересе к 22-летнему голландскому защитнику «Лилля» Свену Ботману. Отказались из-за высокой цены (французы просили 71 млн евро) и нежелания самого Ботмана участвовать в проекте.
The Times писал о возможной аренде Антони Марсьяля из «МЮ» — француз в этом сезоне почти не играет. Мало игровой практики и у Джесси Лингарда — его «Ньюкасл» также хочет арендовать.
Был интерес к защитнику «Эвертона» Люка Диню и атакующему полузащитнику «Барселоны» Фелипе Коутиньо, но те выбрали «Астон Виллу».
По информации Metaratings.ru, в трансферные планы «Ньюкасла» входит полузащитник Александр Головин — клуб готов побороться за игрока с «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Россиянин перестал прогрессировать в «Монако» — возможно, стоит сменить обстановку.
Sky Sport Italia сообщает, что английский клуб уже согласовал контракт с немецким защитником «Аталанты» Робином Гозенсом. Если трансфер состоится, то Гозенс будет получать в «Ньюкасле» почти в 3 раза больше, чем в Италии — 3,5 млн фунтов.
Из «ПСЖ» англичане хотели забрать 35-летнего голкипера Кейлора Наваса — но в Париже ответили отказом.
Усман Дембеле из «Барселоны» — также в списке целей. Каталонцы хотят за него всего 20 млн евро. Контракт француза истекает уже летом, но Усман не торопится подписывать новый — поэтому так дешево.
El Nacional писал, что «Ньюкасл» хотел приобрести приунывшего в «Реале» бельгийца Эдена Азара. Мадридцы приняли предложение английского клуба в в 40 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, но сам Эден заблокировал трансфер — хотел бы еще засветиться в топ-клубе.
В Ла Лиге «Ньюкасл» интересуется еще одним игроком — бразильским защитником Диего Карлосом из «Севильи». Он уже планирует запросить у севильцев трансфер.
Сможет ли «Ньюкасл» качественно усилиться и сохранить место в элите? Узнаем в конце сезона.
Автор: Александр Бастрыгин